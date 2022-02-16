Владивосток, , 06:19 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов по внутренним направлениям в Приморье — благодаря субсидированию авиаперевозок из бюджета региона стоимость билетов не превышает 3 тыс. рублей в одну сторону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Самолет Yarregion.ru

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Билеты продают на вылеты с апреля по октябрь. Авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей.

Также открыта продажа на рейс Кавалерово — Хабаровск, стоимость авиабилета — 3225 рублей.

Самыми востребованными направлениями в предыдущих годах были маршруты из Владивостока в Дальнегорск, Преображение, Кавалерово и обратно.

Всего за 2021 год самолетами внутри Приморья воспользовались 33 815 пассажиров.

Помимо самолетов внутри Приморья пассажиров перевозят и вертолеты в отдалённые северные районы. За год перевезены более 4 тыс. пассажиров. Чаще всего приморцы летали из Тернея в Агзу, Единку, Самаргу и обратно, а также в Дальнереченск из Самарги и Единки и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке появилась новая авиакомпания, которая намерена выполнять внутренние авиарейсы, в том числе туристические.