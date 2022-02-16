Петропавловск-Камчатский, , 06:02 — REGNUM Пожар произошел в бесхозном строении в Петропавловске-Камчатском в ночь на 16 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар LoggaWiggler

По его данным, возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании на улице Тундровой. В ликвидации возгорания принимали участие девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Отмечается, что во время пожара в здании находился мужчина, спасатели помогли ему выбраться из горящего строения. Пострадавшего госпитализировали с ожогами и легким отравлением продуктами горения. Пожар удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Ливадных в городе Холмске Сахалинской области. В целях безопасности спасатели вывели из горящего здания 21 человека. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.