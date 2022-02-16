Макао, Китай, 16 февраля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Генеральный план развития Специального административного района (САР) Макао в Китае на период 2020—2040 годов был опубликован Бюро земельных, общественных работ и транспорта правительства САР, передает агентство Синьхуа.

Макао

Согласно плану, который вступил в силу с 15 февраля, земля Макао будет разделена на 18 категорий в зависимости от текущих демографических особенностей, включая районы для проживания, бизнеса, промышленности, туризма и развлечений, общественных объектов, охраны окружающей среды, общественной инфраструктуры, зеленых насаждений и общественных открытых пространств.

В плане подчеркивается необходимость позиционирования Макао как центрального города района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, повышения его международного и регионального статуса, углубления пространственных функций и продвижения генерального плана строительства зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Макао в специальном экономическом районе на Хэнцине и городе Чжухае, который находится прямо напротив Макао на материке.

План направлен на содействие интеграции между Макао и другими частями района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и диверсификации промышленности при сохранении исторического и культурного наследия САР. Он также направлен на превращение Макао в глобальный центр туризма и досуга и прекрасный дом для местных жителей.