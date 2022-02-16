Биробиджан, , 06:09 — REGNUM Три дошкольных учреждения в столице Еврейской автономии нуждаются в замене окон. На эти цели выделят деньги, работы будут осуществлены летом 2022 года, сообщило ИА EAOMedia.

Проверка в детском саде Prokuror-kaluga.ru

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Пока в некоторых группах детских садов № 21, 24 и 29 холодно. Своими силами решить проблему низкой температуры руководители дошкольных учреждений не смогли. В мэрии распорядились оказать помощь детсадам после осмотра групп.

«Заведующие и работники дошкольного учреждения делают все возможное, чтобы решить данную проблему, но своих ресурсов уже не хватает. В трех детских садах проведут работу по замене окон. Необходимые средства на проведение работ изыскала мэрии города. Окна будут заменены в теплый период времени» — отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема с несоответствием температуры воздуха нормативу также была выявлена в детском саду Биробиджана №3. Там было принято решение установить дополнительные батареи, на эти цели дошкольное учреждение получит деньги.