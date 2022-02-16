Гонконг, Китай, , 05:57 — REGNUM В 2021 году в Гонконге было зарегистрировано более 19 000 случаев мошенничества, что почти на 24% больше, чем в предыдущем году, сообщила местная полиция, передает агентство Синьхуа.

Телефонное мошенничество Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Полиция заявила, что в условиях эпидемии COVID-19 все больше людей и организаций обращаются к онлайн — или мультимедийным каналам связи, а мошенники также используют Интернет и платформы социальных сетей для совершения преступлений.

Согласно предыдущим отчетам полиции, число случаев мошенничества в Гонконге в прошлом году выросло почти на 24% и составило 19 249 случаев, более 70% из которых были связаны с мошенничеством в Интернете.

Число случаев телефонного мошенничества сократилось на 53 до 1140, но сумма понесенных убытков выросла на 41% до 810 млн гонконгских долларов ($103,82 млн). Полиция сообщила, что число случаев мошенничества с инвестициями в онлайн-знакомствах также увеличилось.

В 2021 году полиция Гонконга и правоохранительные органы материковой части Китая, а также зарубежные страны провели серию совместных операций под руководством разведки и разоблачили ряд трансграничных мошеннических групп, причастных к более чем 260 случаев мошенничества в Интернете и по телефону в Гонконге. Было арестовано 85 человек.

Кроме того, было выявлено пять крупномасштабных случаев мошенничества с инвестициями на сумму более 2 млрд гонконгских долларов, при этом активы на сумму 1,4 млрд гонконгских долларов были заморожены. ($1 равен 7,8 гонконгским долларам)