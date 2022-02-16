Тюмень, 16 февраля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Бывший директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко попросил у итальянского суда предоставления ему политического убежища. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил российский адвокат беглого бизнесмена.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Напомним, бывшего гендиректора Антипинского НПЗ, который находился в международном розыске с ноября 2019 года, задержали в Италии 20 января 2022 года.

Решение о его экстрадиции в Россию итальянский суд пока не принял, так как Геннадий Лисовиченко обратился с ходатайством о предоставлении ему политического убежища, сообщает его защитник. Лисовиченко заявил, что уголовное дело в России в отношении него сфабриковано с целью захвата завода и его последующего банкротства.

Кроме того, Лисовиченко отметил нечеловеческие условия содержания заключённых в российских тюрьмах, сообщил про недозволенные методы воздействия на заключённых с целью получения показаний. Итальянский суд постановил не выдавать российской стороне Лисовиченко «до полного разбирательства дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший гендиректор Антипинского НПЗ является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с банкротством тюменского нефтеперерабатывающего завода.