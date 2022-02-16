Якутск, , 05:54 — REGNUM Вымогавшей 50 млн рублей журналистке и блогеру Сусанне Рожиной просят заменить домашний арест заключением под стражу. Соответствующая апелляционная жалоба поступила в Верховный суд республики, сообщило News.Ykt.Ru.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

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Оспорить решение Якутского городского суда, выбравшего для женщины в качестве меры пресечения домашний арест, пытается руководитель агентства недвижимости Гульнара Уварова. Именно с неё Сусанна Рожина хотела получить незаконными методами 50 млн рублей.

«В Верховном суде повторно рассмотрят меру пресечения. Прокуратура поддерживает заключение под стражу Рожиной», — отметил источник News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер была задержана 9 февраля в момент получения меченых денег. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Сусанна Рожина угрожала «стереть в порошок» директора риэлторской компании, если ей не заплатят.