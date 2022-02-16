Кемерово, 16 февраля 2022, 05:46 — REGNUM В Кемеровской области сняты ограничение по заполняемости залов театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Соответствующее распоряжения опубликовано на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
Согласно документу, теперь допускается 100% заполняемость.
Кроме того, возобновляется работа отделений дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания — при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.