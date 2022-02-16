Москва, , 05:42 — REGNUM Никаких осложнений у более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины от коронавируса, выявлено не было. Об этом 15 февраля сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Вакцина от коронавируса Официальный сайт Мэра Москвы

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Специалист уточнил, что на сегодняшний день назальной вакциной было привито 53 человек, добровольно участвующих в клинических исследованиях препарата. Ни у кого из участников испытаний не было выявлено осложнений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, регистрация ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» неизбежна, потому что её эффективность и безопасность является научным фактом, который был подтверждён более, чем двумя десятками публикаций в серьёзных мировых медицинских изданиях.

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