Село Покровка, Приморский край, 16 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В селе Покровка Октябрьского района в помещении водоканала 15 февраля обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Молоток

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По подозрению в убийстве задержана 49-летняя знакомая потерпевшего, которая призналась, что в ходе совместного распития спиртных напитков с мужчиной, на фоне личных неприязненных отношений, между ними возникла ссора. Фигурантка взяла молоток и нанесла им удары по голове опонента. От полученных травм мужчина скончался на месте.⠀

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Правоохранители полагают, что именинник напал с молотком на гостя, который хотел покинуть квартиру.