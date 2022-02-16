Оленекский район, , 05:50 — REGNUM В Оленёкском районе Якутии начальник почтового отделения присвоила более 2 млн рублей. Возбуждённое в отношении неё уголовное дело расследовано и передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

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Дело было возбуждено по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Учитывалось, что женщина воспользовалась своим служебных положением и совершила хищение в особо крупном размере. Деньги она брала из сейфа или перечисляла на свой банковский счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года в Якутии было закончено расследование дела о хищении 254 тыс. рублей в почтовом отделении Сунтарского района Якутии. Женщина присваивала деньги из кассы.