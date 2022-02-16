Тюмень, 16 февраля, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Тюменская птицефабрика «Боровская» закупит цыплят и яйцо у предприятий Волгоградской и Свердловской области. Это следует из результатов аукционов, опубликованных на сайте госзакупок.

Барнаульский зоопарк Цыплята

Партию инкубационных яиц предприятие получит в начале марта от волгоградской «Агрофирмы «Восток», которая входит в группу компаний «Волжская». Стоимость одного яйца — 13,27 рубля. Цена за одну голову суточного молодняка кур финального гибрида кросса «Хайсекс Коричневый» от того же поставщика составляет 43,0 рубля, НДС не облагается. Общая сумма контракта составляет 27 млн рублей за 360 тысяч суточных цыплят и 914 тысяч яиц.

Ещё одна партия молодняка поступит от ООО «ППР «Свердловский». Цена за одну голову племенной продукции составит 515 рублей, НДС не облагается. Заключён контракт на поставку 27,7 тысяч голов на общую сумму 14,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки птичьего гриппа на «Боровской» птицефабрике под Тюменью было уничтожено всё поголовье птиц и продукция. Было уничтожено около 4,3 млн кур.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» являлась одним из крупнейших по производству яиц и куриной продукции в России. Основным совладельцем предприятия является департамент имущественных отношений Тюменской области — доля в уставном капитале составляет 99,9%.