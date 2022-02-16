Кемерово, , 05:30 — REGNUM В Кемеровской области в суд передано дело в отношении бывшего специалиста опеки и попечительства и местной жительницы. Они обвиняются в мошенничестве с деньгами детей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в январе 2018 года 60-летняя жительницы Тяжинского района договорилась со специалистом органа опеки и попечительства о незаконном снятии денег со счетов опекаемых детей. Последняя изготовила разрешения органа опеки и попечительства. Опекун получила подписи детей, объясняя необходимость снятия денег бытовыми нуждами. В итоге со счетов двух приёмных детей она сняла более 630 тысяч рублей, потратив их не на опекаемых детей, а на ремонт в доме и бытовые нужды.

В отношении теперь уже бывшего специалиста опеки уголовное дело рассматривается в суде. Вину женщины не признали. На имущество 60-летней женщины наложен арест.