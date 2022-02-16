Москва, 16 февраля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Более трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), которые будут участвовать в военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завершили ревакцинацию от коронавируса. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы

пресс-служба ЗВО «Военнослужащие парадных расчётов прошли ревакцинацию от COVID-19 после углублённого медицинского обследования».

Пешие парадные расчёты и экипажи механизированной колонны представляют дислоцированные в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже подразделения гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии ЗВО. До марта они проведут подготовительные занятия на базе военных полигонов в пунктах постоянного расположения, подготовят к параду вооружение, военную технику и обмундирование.

Читайте также: Музей Победы подготовил интерактивную программу о битве за Москву