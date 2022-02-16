Якутск, , 05:26 — REGNUM Якутянака пропала без вести в сентябре 2021 года, и до сих пор не найдена. Ориентировки с целью найти женщину распространило ОМВД России по Верхневилюйскому району, сообщает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Поиск пропавшего человека Служба ГО и ЧС Тувы

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Без вести пропала 45-летняя Варвара Сергеева. Предположительно, женщина находится в районе Намского тракта, где ведёт асоциальный образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за 2021 год проводились поиски 287 человек, из которых 34 ребёнка. 27 человек найти так и не удалось — они числятся пропавшими без вести.