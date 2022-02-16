Москва, , 05:21 — REGNUM Опасное воспаление мозгового вещества может наблюдаться в отдельных редких случаях у пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом 15 февраля рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru.

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Крючков подтвердил, что у небольшого числа пациентов, заразившихся коронавирусом, действительно впоследствии может наблюдаться воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Природа данного явления пока точно не установлена и обсуждается специалистами.

По мнению иммунолога, энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Крючков уточнил, что это не классический вирусный энцефалит, а «смешанная история».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам врача-терапевта Марии Лисиной, у человека, заразившегося штатом коронавируса «Омикрон», могут появляться ложные симптомы интоксикации.

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