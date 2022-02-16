Находка, Приморский край, , 05:24 — REGNUM Город в Приморском крае Находка получит 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Находка, Приморье lite

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«Мы провели большую работу с местными жителями, министерством развития Дальнего Востока и Арктики, руководством завода минеральных удобрений, администрацией Находки по формированию стратегии социально-экономического развития города.

План рассчитан на десять лет, и уже в этом году жители города смогут увидеть воплощение в жизнь своих пожеланий», — сказал губернатор края Олег Кожемяко.

В первую очередь капитальный ремонт проведут в 18 образовательных учреждениях, построят пять спортобъектов, благоустроят набережную озера Соленое, модернизируют 12 библиотек.

«Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал наши предложения выделить региону необходимые средства в рамках Дальневосточной единой субсидии», — добавил Кожемяко.

Планируется, что для реализации планов в 2022 году Приморью выделят более 640 млн рублей, в 2023-м — 364 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, около 139 млрд рублей планируется направить на обновление инфраструктуры в Сочи до 2030 года.