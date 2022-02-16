Чунцин, Китай, 16 февраля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая запустил световые шоу на своих знаковых зданиях 14 февраля вечером в честь 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Мексикой, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Мексики

Экраны на 10 знаковых зданиях города загорелись в 19:00 часов по местному времени 14 февраля зеленым, белым и красными цветами с некоторыми характерными мексиканскими изображениями, такими как кактусы на заднем плане.

Будучи мексиканцем, приехавшим в Чунцин десять лет назад, Хулио Крус был рад увидеть свой «второй родной город» в Китае, оформленный в цветах своей страны.

«Я рад видеть, что благодаря сотрудничеству между Китаем и Мексикой укрепляются отношения», — сказал Круз, который был одним из первых мексиканских студентов, обучавшихся в городе.

«В последние годы обе стороны стали свидетелями непрерывного прогресса в области торговли и экономики, производства, культуры и образования», — сказал директор управления иностранных дел муниципального правительства Чунцина Ван Вэнь.

В 2021 году объем торговли между Чунцином и Мексикой достиг около 14 млрд юаней (около $2,2 млрд), увеличившись на 6,1% в годовом исчислении.