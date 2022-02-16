Пекин, , 05:16 — REGNUM Фондовый рынок Китая пострадал в январе, при этом количество распределений и акций снизились на фоне коррекции рынка, согласно поставщику финансовой информации Wind, передает агентство Синьхуа.

Фондовый рынок

В прошлом месяце было создано в общей сложности 148 фондов, что на 39,59% меньше, чем в декабре, в то время как доля выпущенных средств составила $118,82 млрд, что на 60,87% меньше, чем в декабре. Среднее количество распределенных акций каждого фонда составило 803 млн, что является самым низким показателем с января 2021 года, показали данные Wind.

Китайские фондовые индексы закрылись снижением 11 февраля, при этом базовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,66% и закрылся на отметке 3462,95 пункта. Индекс Shenzhen Component закрылся снижением на 1,55% до 13 224,38 пункта.