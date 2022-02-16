Южно-Сахалинск, 16 февраля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. На Сахалине в порту Невельска на сингапурском судне BORDO MAVI отравились 10 из 12 сотрудников, написал телеграм-канал Amur Mash.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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Четверо отравившихся госпитализированы.

Чем отравились сотрудники сухогруза неизвестно. Все они работали на грузовых судовых кранах.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек скончался и ещё восемь госпитализированы с признаками отправления после совместного распития алкогольных напитков в ресторане в баварском городе Вайден. Об этом написало 14 февраля немецкое издание Spiegel.