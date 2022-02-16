Пекин, , 05:12 — REGNUM Сектор семейных трастов в Китае продемонстрировал быстрый рост, а недавно добавленная шкала в январе достигла годового максимума, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

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Объем семейного траста увеличился на 12,9 млрд юаней (около $2 млрд) в прошлом месяце, увеличившись на 33,54% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные China Trust Registration Co., Ltd. Спрос на управление благосостоянием со стороны китайцев продолжает расти в связи с ростом доходов домашних хозяйств, говорится в сообщении компании.

Официальные данные показали, что ВВП Китая на душу населения в 2021 году достиг примерно $12 500, что превышает среднемировой показатель. Служба семейных трастов сыграла важную роль в ускорении трансформации сектора доверия, отметили в фирме.