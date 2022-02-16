Лима, 16 февраля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Археологи обнаружили мумии детей, принесенных в жертву около тысячи лет назад, в гробнице недалеко от столицы Перу Лимы, передает телеканала CBC News.

Мачу-Пикчу. Перу

По версии ученых, тела детей, завернутые в ткань, были принесены в жертву для «сопровождения в загробную жизнь» одного из местных аристократов. Причем сам мужчина умер в возрасте 20 лет. Археологи оценивают возраст находки в 1000—1200 лет.

«Дети могли быть близкими родственниками. Их поместили в разных местах у входа в гробницу вельможи, одного поверх другого», — уточнил глава экспедиции Питер Ван Дален.

Рядом с гробницей археологи также обнаружили останки семерых взрослых людей, а также животных. Ранее, в 2018 году, в Перу ученые нашли более сотни скелетов детей, умерщвленных более 500 лет назад. По их предположениям, детей убили в ходе ритуала.