Хабаровск, 16 февраля, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В Хабаровском крае выбрали участников программы «1000 дворов» — список дизайн-проектов благоустройства сформирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе правительства региона.

Government.ru Благоустройство двора

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160 дизайн-проектов благоустройства инициативных жителей Хабаровского края будут профинансированы в 2022 году. Новый облик получат дворы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Бикине, Советской Гавани, Ванино и Чегдомыне.

Главными критериями отбора стали многофункциональность, наличие элементов безбарьерной среды, освещения и видеонаблюдения, благоустройство территории.

Отмечается, что программа «1000 дворов» разработана Минвостокразвития России и финансируется из федерального бюджета. На ее реализацию Хабаровский край получит 1 млрд 121 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 230 дворов в 2022 году благоустроят в Артеме, Находке, Уссурийске и Владивостоке по федеральной программе «1000 дворов». На эти цели Приморье получит более 1,6 млрд рублей.