Пекин, , 05:08 — REGNUM Главный регулятор по ценным бумагам Китая обнародовал пересмотренные положения программы Stock Connect между китайскими и зарубежными фондовыми биржами, чтобы расширить ее сферу применения, сообщает агентство Синьхуа.

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Ранее в Stock Connect могли участвовать только компании, котирующиеся на Шанхайской и Лондонской фондовых биржах. В соответствии с новыми положениями, опубликованными Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) 11 февраля, в нее будут включены соответствующие компании, зарегистрированные на фондовой бирже Шэньчжэня, наряду с фондовыми биржами Швейцарии и Германии.

Положения, которые уже вступили в силу, вводят механизмы, позволяющие зарубежным эмитентам привлекать капитал на внутреннем рынке посредством размещения депозитарных расписок в Китае, и внедряют механизм ценообразования на основе рыночных запросов.

В соответствии с положениями также принимаются более эффективные и гибкие меры в отношении требований к раскрытию годовой отчетности и раскрытию информации об изменениях в долевом участии.

Учитывая, что квота для бизнеса в восточном и западном направлениях по-прежнему достаточна, общая квота на трансграничный капитал для существующего бизнеса взаимосвязанных депозитарных расписок остается неизменной. Квота для бизнеса в восточном направлении остается на уровне 250 млрд юаней (около $39,26 млрд), в то время как квота для бизнеса в западном направлении остается на уровне 300 млрд юаней.

В CSRC сообщили, что будут внесены коррективы с точки зрения бизнес-обстановки и требований рынка.