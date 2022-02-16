Кемерово, , 05:07 — REGNUM Врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского во время обследования пациента обнаружили очень редкую аномалию, которую они не встречали в своей практике. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Кузбасские медики Министерство здравоохранения Кемеровской области

Мужчина поступил экстренно с нелеченым диагностированным на поздней стади злокачественным процессом в левой почке. Врачи урологического отделения во время обследования обнаружили опухолевый тромб, который распространялся по вене и доходил до нижней полой вены. Помимо этого выяснилось, что у мужчины сосудистая аномалия в виде двух полноценных почечных вен со сложным анатомическим строением, огибающими с двух сторон аорту.

Операция длилась шесть часов. Она прошла с тяжёлой кровопотерей, но состояние пациента стабилизировали анестезиологи-реаниматологи, и в итоге завершилась успешно. По словам врачей, шансов выжить у пациента было немного, но они использовали их все. Мужчина уже выписан домой под дальнейшее наблюдение по месту жительства.