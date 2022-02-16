Благовещенск, 16 февраля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Экс-руководитель ФГУП «Амурское» наказан за причинение крупного ущерба управлениям федеральной службы исполнения наказаний. Мужчина не поставлял продукты для осуждённых, но отправлял накладные для оплаты товара. Таким образом амурчанином были присвоены 190,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

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Полученными деньгами директор предприятия распоряжался по своему усмотрению. Незаконную схему он реализовал в 18 регионах России. С управлением ФСИН руководитель компании заключал контракты на поставку продуктов.

Махинации обнаружили сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Директора ФГУП «Амурское» приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, контракты с управлениями ФСИН директор компании заключал в 2015 году. Его предприятие не могло произвести объёмы продукции, которые были прописаны в договоре.