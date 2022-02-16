Эрбиль, Ирак, , 05:02 — REGNUM Факультет китайского языка Университета Салахаддина провел 14 февраля мероприятие «День Китая» в столице Южного Курдистана городе Эрбиле с целью содействия культурным обменам, сообщает агентство Синьхуа.

Эрбиль jan kurdistani

Генеральный консул Китая в Эрбиле Ни Жучи принял участие в мероприятии и высоко оценил роль департамента, созданного в 2019 году в качестве первого в Ираке института высшего образования на китайском языке, в содействии культурному и образовательному сотрудничеству.

«Язык — это мост между нациями, и мы надеемся, что курдские студенты смогут стать будущими послами экономики, культуры и образования», — сказал Ни на церемонии открытия мероприятия.

Мероприятие началось с тематической песни зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в присутствии местных чиновников, студентов факультета, китайских дипломатов и представителей бизнеса.

Глава департамента Барзан Джафар Али сказал, что, проводя это мероприятие, «мы призваны создать мост между китайской и курдской культурой. Мы пытаемся улучшить отношения между двумя культурами».

Декан Колледжа языков Атиф Абдулла Фархади, к которому относится кафедра китайского языка, сказал: «У нас есть план по расширению кафедры и зачислению большего числа студентов, и мы планируем организовать несколько специальных курсов китайского языка для деловых людей и торговцев».

Студентка младших курсов факультета китайского языка, одетая в китайскую одежду, Хива Хошнау сказала, что такого рода мероприятия «знакомят наш народ с китайской культурой и языком».