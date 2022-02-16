Тюмень, , 04:54 — REGNUM В Тюмени под программу комплексного развития территории (КРТ) попадут несколько районов, в том числе и в историческом центре. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы.

Депутатам гордумы Тюмени представили план реновации Пресс-служба Тюменской городской думы

В микрорайоне Тура на улице Камчатской на территории площадью около 24 га будут снесены 46 домов. Здесь построят детский сад на 290 мест, обустроят детские и спортивные площадки.

На территории участков по улицам Жуковского, Ставропольской и в районе озера Песьяного появится многоэтажная жилая застройка, школа на 1500 мест и два детских сада на 644 мест. Также запланирована прогулочная зона вдоль береговой линии озера.

«С собственниками будет проведена работа по приобретению у них жилых помещений и земельных участков по рыночной стоимости за счёт средств застройщика. Жилые помещения по договору соцнайма предоставляются гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде», — заявила депутатам гордумы исполняющая обязанности директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Мария Ерохина.

Кроме того, в 2022 году в программу комплексного развития планируют включить территории в районе ДОКа, микрорайона Антипино, улиц 2-ой Луговой — Береговой, Баумана, Волочаевской, Горпищекомбинатовской, Сахалинской, Герцена — Каширской — Чернышевского — Розы Люксембург — Перекопской, Судостроителей — Камчатской и Герцена — Семакова — Урицкого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени на обустройство новой улицы выделили из бюджета около 423 млн рублей.

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