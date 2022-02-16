Пекин, 16 февраля 2022, 04:53 — REGNUM В Китае 15 февраля отмечался традиционный Праздник фонарей, который ежегодно выпадает на 15-й день первого месяца по китайскому лунному календарю и является важным событием для воссоединения семей, сообщает агентство Синьхуа.
Считается, что фестиваль возник более 2000 лет назад, демонстрируя, насколько важна семья и семейные узы для китайского народа на протяжении веков.
Председатель КНР, а также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин неоднократно говорил о значении семьи, подчеркивая, что любовь к семье сочетается с любовью к стране и включает стремление к личным целям в реализацию Китайской мечты, отмечает издание, приводя некоторые основные замечания китайского лидера по этому поводу.
По его словам, сыновняя почтительность дома и верность стране относятся к числу прекрасных традиций китайской нации. Процветание и сила страны и омоложение нации должны в конечном счете, отразиться на счастье мириад семей и постоянном улучшении жизни сотен миллионов людей.