Пекин, 16 февраля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Китае 15 февраля отмечался традиционный Праздник фонарей, который ежегодно выпадает на 15-й день первого месяца по китайскому лунному календарю и является важным событием для воссоединения семей, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Считается, что фестиваль возник более 2000 лет назад, демонстрируя, насколько важна семья и семейные узы для китайского народа на протяжении веков.

Председатель КНР, а также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин неоднократно говорил о значении семьи, подчеркивая, что любовь к семье сочетается с любовью к стране и включает стремление к личным целям в реализацию китайской мечты, отмечает издание, приводя некоторые основные замечания китайского лидера по этому поводу.

«Семья — это основная ячейка общества и первая школа, которую мы посещаем в жизни. Независимо от того, как меняются времена или как меняется наша жизнь, мы должны оставаться приверженными тому, чтобы сделать наши семьи лучше, делая акцент на жизни, обучении и поведении дома. Китайская нация всегда высоко ценит семью, как гласит поговорка: «Корень мира — в государстве; корень государства — в семье». Семья в гармонии процветает», — заявлял Си.

По его словам, сыновняя почтительность дома и верность стране относятся к числу прекрасных традиций китайской нации. Процветание и сила страны и омоложение нации должны в конечном счете отразиться на счастье мириад семей и постоянном улучшении жизни сотен миллионов людей.