Новосибирск, 16 февраля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области работают 687 школьных маршрутов. Их общая протяженность составляет более 8,5 тысяч километров. Ежедневно по ним осуществляется подвоз более 13 тысяч детей. Такие данные ИА REGNUM привели в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Школьные маршруты

«Подвоз осуществляется из 831 сельского населённого пункта в 423 базовые школы. На 687 школьных маршрутах задействовано 540 школьных автобусов, — уточнил заместитель начальника управления дорожного комплекса минтранса Антон Мирошниченко. — В текущем году срывов доставки детей в школы из-за состояния дорог не зафиксировано».

По официальным данным, на зимнее содержание региональных и межмуниципальных дорог в 2022 году из дорожного фонда области предусмотрено около 1,6 млрд рублей.