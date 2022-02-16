Пекин, , 04:46 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 14 февраля призвал приложить усилия для «сбора мудрости со всех сторон» для улучшения работы правительства и конкретизировал мер по укреплению промышленной экономики и сферы услуг Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Кэцян Russian.news.cn

Председательствуя на исполнительном заседании Госсовета КНР, Ли был проинформирован об обработке предложений депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и предложений членов Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) за 2021 год.

В прошлом году управления и департаменты при Государственном совете обработали 8 666 предложений от депутатов ВСНП и 5718 предложений, представленных членами НПКСК, что составляет 96,4% и 93,4% от общего числа предложений соответственно, согласно данным совещания. На совещании было отмечено, что соответствующие департаменты приняли более 4300 рекомендаций и впоследствии ввели более 1600 политических мер.

В связи с тем, что весной этого года состоятся «Две сессии», участники совещания призвали приложить усилия для сбора предложений и предложений от депутатов ВСНП и членов НПКСК с помощью различных средств, включая горячие линии и сетевые сообщения, а также надлежащим образом реагировать на них, чтобы помочь улучшить процесс принятия решений правительством и реализацию политики.

На совещании было отмечено, что промышленный сектор и сектор услуг сыграли ключевую вспомогательную роль в поддержании экономического развития страны и стабилизации занятости. Поскольку промышленность еще не полностью восстановилась, а некоторые сектора услуг сталкиваются с трудностями из-за COVID-19, согласно данным совещания, будет быстро принят ряд мер для оказания более сильной поддержки.

В частности, страна увеличит снижение и льготы по подоходному налогу в промышленном секторе и секторе услуг, продлит налоговые отсрочки для малых, средних и микропредприятий, а также расширит масштабы снижения налогов и сборов.

Финансовые услуги для предприятий должны быть улучшены, при этом центральный банк предоставляет стимулирующие фонды для расширения инклюзивных кредитов малому бизнесу, говорится на совещании с призывом увеличить средне‑ и долгосрочное кредитование производителям и сократить затраты на финансирование предприятий.

На совещании также были подчеркнуты усилия по укреплению слабых звеньев в промышленных цепочках и цепочках поставок производственного сектора, ускорению строительства новой инфраструктуры и обеспечению внедрения технологий сокращения выбросов углерода в ключевых секторах.

Что касается секторов общественного питания, розничной торговли, туризма и транспорта, которые столкнулись с особыми трудностями, страна увеличит их поддержку в виде снижения налогов и отсроченных премиальных платежей.

Сохраняя рыночные ожидания в сложных внутренних и внешних условиях, страна должна стабилизировать цены на сыпучие товары, обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность, а также увеличить поставки угля для защиты энергопотребления как в производстве, так и в повседневной жизни, подчеркивалось на совещании.