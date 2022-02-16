Хабаровск, , 04:48 — REGNUM В Хабаровском крае ряд учреждений образования закрыты на карантин по инфекционным заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По информации заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, на вечер 15 февраля были закрыты на карантин по COVID-19 шесть школ, ещё 19 — по ОРВИ.

Также по ОРВИ в пяти районах закрыты полностью восемь детских садов — Николаевский, Верхнебуреинский, Аяно-Майский, Охотский, Лазо.

Есть отдельно закрытые классы в школах и группы в садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано в ковидные госпитали 263 пациента, что на 81 больше, чем днём ранее.