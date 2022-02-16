Пекин, 16 февраля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Статья Председателя Си Цзиньпина о следовании пути социалистического верховенства закона с китайскими особенностями и продвижении развития системы социалистического верховенства закона с китайскими особенностями готовится к публикации, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

Статья Си, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета КНР, будет опубликована 16 февраля в четвертом номере журнала Qiushi за этот год, ведущего журнала Центрального комитета КПК.

Поскольку Китай сейчас находится на критическом этапе реализации великого национального возрождения, крайне важно лучше использовать роль верховенства закона в укреплении фундамента, оправдании ожиданий и поддержании долгосрочного развития, говорится в статье.

В ней подчеркивается, что Китай придерживается правильного направления в построении системы верховенства закона и поддерживает природу социализма с китайскими особенностями. В ней также содержится призыв сохранять особую трезвость и стойкость в таких важных вопросах, как поддержание общего руководства партии и обеспечение управления страной народом, а также защита от введения в заблуждение несовершенным западным мышлением.

В статье содержался призыв к ускорению законодательной работы в некоторых ключевых секторах, ссылаясь на такие области, как национальная безопасность и цифровая экономика. Что касается углубления реформы в области верховенства права, в статье освещаются принципы и итоги, подчеркивается, что реформа в области верховенства права не должна слепо принимать западную систему или практику в качестве «эталона».

Статья также содержит призыв к дальнейшему совершенствованию законов и нормативных актов, касающихся иностранных дел по противодействию санкциям, вмешательству и «юрисдикции с длинными руками», а также к усилению изучения и популяризации теорий о верховенстве закона.