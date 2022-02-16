Биробиджан, , 04:43 — REGNUM Модернизировать систему здравоохранения в Еврейской автономной области будут на средства «Единой субсидии». Дополнительные средства выделят из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Деньги hayabuzo

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На первом этапе регион получит 150 млн рублей на 2022−2023 годы. Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы областной больницы. Ещё одной статьёй расходования этих средств названо развитие в регионе скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО намерены создать сеть вертолётных площадок для санавиации, построить гаражи для «скорых» и повысить уровень финансирования учреждений здравоохранения. Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве с участием главы Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.