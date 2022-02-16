Шанхай, Китай, 16 февраля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. В Китае в результате обрушения производственного оборудования, произошедшего во время работ в новом районе Пудун в Шанхае, под завалами оказались шесть рабочих. Об этом 16 февраля сообщает местный ресурс Penpai.

Обрушение

По его данным, ЧП произошло в одной из промышленных зон на улице Хайсюй в ночь на 16 февраля. Почему на объекте ночью находились люди, причины и обстоятельства инцидента не уточняются. Также нет информации о состоянии попавших под завал рабочих.

На месте случившегося в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.

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