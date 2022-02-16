Гонконг, Китай, 16 февраля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Глава Специального административного района (САР) Гонконг в Китае Кэрри Лам приветствовала принятие 15 февраля Финансовым комитетом Законодательного совета (LegCo) заявки правительства САР на шестой раунд финансирования противоэпидемического фонда (AEF) в размере 27 млрд гонконгских долларов ($3,46 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Prachatai Кэрри Лэм

В заявлении, опубликованном вечером 15 февраля, Лам также поручила соответствующим правительственным ведомствам Гонконга в полной мере реализовать различные виды поддержки. Шестой раунд AEF включает 48 схем, которые, по оценкам, принесут пользу 67 000 предприятиям, операторам 40 000 транспортных средств и 750 000 частным лицам.

Глава исполнительной власти заявила, что при полной поддержке центральных властей и общественном сотрудничестве, правительство САР с непоколебимой решимостью и твердой верой справится с этой задачей, чтобы вывести Гонконг из эпидемии COVID-19.

Лам еще раз обратилась к жителям Гонконга с призывом сохранять веру в это трудное время, поддержать противоэпидемические меры правительства САР и как можно скорее пройти вакцинацию.