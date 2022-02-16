Хабаровск, , 04:40 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается вакцинация населения от коронавируса, но коллективный иммунитет не сформирован. Он составляет чуть более 70%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Вакцина от коронавируса Mzur.ru

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На утро 16 февраля от коронавируса привились 639 008 человек, полностью завершили курс вакцинации 595 636 жителей края.

Ревакцинацию прошли 111 930 человек.

Ожидаются поставки вакцины для детей и подростков.

Показатель тестирования — 638,9 на 100 тыс. населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки вылечились от коронавируса 1628 пациентов, выявлено 1594 новых случая заражения, скончались три человека.