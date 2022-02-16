Пекин, 16 февраля, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Генеральная канцелярия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, созвала 15 февраля заседание, чтобы подготовить законодателей к ежегодной законодательной сессии, которая должна стартовать 5 марта, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) CEphoto, Uwe Aranas Здание ВСНП

Генеральный секретарь Постоянного комитета ВСНП Ян Чжэньву представил предварительную повестку дня высшего законодательного органа на 2022 год, в рамках которой будет рассмотрен 41 проект и выполнено 32 надзорных задания. Ян призвал присутствующих законодателей провести углубленное исследование и хорошо подготовиться к предстоящей сессии.

Ян также рассмотрел работу Постоянного комитета ВСНП за прошедший год, включая усиление соблюдения Конституции и ускорение законодательной работы.