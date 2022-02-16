Хух-Хото, Китай, 16 февраля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Пограничный город Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая сообщил 15 февраля о пяти новых подтвержденных локальных COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пять пациентов оказались из одной семьи, а район, в котором они жили, с 15 февраля был объявлен зоной среднего риска по COVID-19.

Новые случаи заболевания были обнаружены во время обычного городского тестирования на нуклеиновые кислоты для ключевых групп. Пациенты были направлены в назначенную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время проводятся дальнейшие эпидемиологические расследования.

С 8:00 по местному времени 15 февраля пограничный город усилил меры по контролю за дорожным движением и приостановил автобусное, авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение. Также была приостановлена работа такси. В городе стартовала общегородская кампания массового тестирования, сообщили местные органы здравоохранения.