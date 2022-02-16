Ланьчжоу, Китай, , 04:21 — REGNUM В течение продолжающегося зимнего сезона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, согласно исследованию, был зарегистрирован в общей сложности 871 лебедь-кликун, сообщает агентство Синьхуа.

Лебедь Цитата м/ф «Гадкий утенок». реж. Владимир Дегтярев. 1955. СССР

Среди общего числа 157, или 18% — это лебеди-подростки, что является самым высоким показателем с 2019 по 2021 годы. С 2020 года число зимующих лебедей-кликунов в Ганьсу ежегодно превышает 800, сказал сотрудник Школы наук о жизни Университета Ланьчжоу Чжан Лисюнь, который руководил исследованием.

В Ганьсу есть пять основных мест обитания лебедей, в том числе два вдоль реки Хуанхэ, второй по длине реки Китая, а остальные — вдоль трех внутренних рек. По словам Чжана, эти зимующие лебеди прилетели основном из России и Монголии и постепенно перемещаются на юг в Китай каждый октябрь, возвращаясь на свои прежние места в марте следующего года.

«Количество зимующих лебедей напрямую связано с размером водно-болотных угодий в регионе и богатством съедобных трав в воде», — сказал Чжан, добавив, что бльшее количество зимующих лебедей-кликунов в Ганьсу указывает на постоянное улучшение экологической обстановки в западном Китае.

Лебедь-клинун находится под национальной защитой китайского государства второго уровня. Ганьсу является одним из важных мест обитания этого вида, а также ключевым регионом их мониторинга.