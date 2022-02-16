Хабаровск, , 04:17 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки вылечились от коронавируса 1628 пациентов, выявлено 1594 новых случая заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии на утро 16 февраля выздоровели 135 105 жителей края, с COVID-19 не справились 1383 (+3 — за сутки) пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано в ковидные госпитали 263 пациента, что на 81 больше, чем днём ранее.