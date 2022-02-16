Вашингтон, 16 февраля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Супруг погибшей от случайного выстрела на съёмках вестерна Rust («Ржавчина») оператора Галины Хатчинс подал судебный иск против актёра Алека Болдуина, причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съёмочной группы. Об этом сказано в иске, направленном 15 февраля в окружной суд штата Нью-Мексико.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Согласно заявлению, Алек Болдуин и другие ответчики могли предотвратить трагедию. Утверждается, что они не выполнили стандартные процедуры по проверке безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании оружия в одной из сцен фильма.

В документе сказано, что смерть Галины Хатчинс ответчики могли бы предотвратить, если бы «считали священным свой долг защищать безопасность каждого человека на съемках» и не пренебрегали жалобами на нарушения правил безопасности, торопясь уложиться в график съёмок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Алек Болдуин впервые вернулся к работе после трагедии на съёмках вестерна Rust, чьё производство было остановлено после гибели от случайного выстрела женщины-оператора.