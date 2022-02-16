Тюмень, , 04:05 — REGNUM В Тюмени построят улицу имени советского военачальника Тимофея Кармацкого, которая соединит улицы Мельникайте и Алебашевскую. Заказчиком новой дороги является городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, сообщается на сайте госзакупок.

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Начальная цена контракта — около 423 млн рублей. Итоги конкурса подведут 1 марта 2022 года. Улицу необходимо обустроить к середине ноября 2023 года.

Подрядчику предстоит построить автодорогу, тротуары, велодорожки, остановки транспорта, соорудить дождевую канализацию и провести работы по озеленению.