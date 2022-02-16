Хабаровск, , 04:03 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано в ковидные госпитали 263 пациента, что на 81 больше, чем днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего получают лечение от коронавируса 16 439 пациентов, из них 1968 — стационарно.

В крае развернуты 2646 коек, загруженность 74,38%, свободны — 678 коек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область подошла к историческому максимуму по заполняемости инфекционных отделений.