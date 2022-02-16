Пекин, , 04:02 — REGNUM «Новый третий совет» Китая увеличил недельный оборот до 2 млрд юаней, сообщает агентство Синьхуа.

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Национальная биржа акций и котировок (NEEQ), также известная как «новый третий совет» Китая, зарегистрировала оборот более 2 млрд юаней (около $314,1 млн) за неделю транзакций с 7 по 11 февраля.

По состоянию на 11 февраля в совете директоров насчитывается 6902 компании. Созданный в 2013 году совет стремится предложить малым и средним предприятиям новый канал финансирования с низкими затратами и простыми процедурами листинга.