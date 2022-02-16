Тула, 16 февраля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Пожар произошел в складском помещении, размещенном в одном из ангаров в Туле, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Тульской области.

hansbenn Пожар

По данным ведомства, возгорание произошло в районе 22:25. К настоящему времени постройка полностью объята огнем. Общая площадь возгорания оценивается в 1500 квадратных метров, в здании уже произошло обрушение кровли. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. В тушении возгорания принимали участие 49 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Косово сгорел супермаркет в городе Феризай. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание удалось ликвидировать.