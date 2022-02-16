Пекин, , 03:59 — REGNUM По данным банковского и страхового регулятора страны, страховой сектор Китая продолжал неуклонно расширяться и оставался платежеспособным в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

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Совокупные активы китайских страховщиков на конец декабря составили 24,9 трлн юаней (около $3,91 трлн), что на 11,5% больше, чем в начале 2021 года, сообщила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. В частности, совокупные активы компаний по страхованию имущества, компаний по страхованию жизни и перестраховочных компаний выросли на 6%, 12,4% и 22,2% соответственно.

В 2021 году премиальный доход страховщиков увеличился на 4,1% в годовом исчислении до 4,5 трлн юаней.

Комплексный коэффициент достаточности платежеспособности страховщиков, ключевой показатель для оценки их способности выполнять долговые и другие обязательства, составлял 240% в конце третьего квартала 2021 года. Согласно данным, средний коэффициент базовой платежеспособности составил 227,3%.