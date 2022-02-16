Тбилиси, 16 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Недавно назначенный министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили считает, что прошлогодняя инфляция в Грузии была значительно ниже, чем в целом по региону, сообщает 16 февраля Первый канал грузинского телевидения.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Министр объяснил рост цен на продукты и электроэнергию общемировыми тенденциями. Давиташвили уверен, что в текущем году инфляции должна стабилизироваться и не вызвать существенного повышения цен. Он надеется, что снижение Национальным банком Грузии ставки рефинансирования будет одним из стимулов будущего экономического развития.

По его словам, 2021 год был особым для роста цен во всём мире, и Грузия демонстрировала один из самых высоких показателей инфляции за последние годы, но в регионе инфляция была намного выше. «В соседней с нами Турции инфляция доходила до 80%, и у нас была довольно высокая инфляция — 13,5%, но этому есть объяснение. Пандемия вызвала сбои в цепочке поставок, по ряду направлений возникли задержки, логистические проблемы», — сказал Давиташвили.