Пекин, , 03:56 — REGNUM Компания BlackRock CCB Wealth Management получила лицензию от ведущего банковского регулятора Китая на пилотное внедрение продуктов по управлению активами для пенсионных накоплений в городах Гуанчжоу и Чэнду, сообщает агентство Синьхуа.

Пожилые китайцы watchsmart

Совместное предприятие принадлежит BlackRock Financial Management, Inc., CCB Wealth Management Co., Ltd. (дочерняя компания China Construction Bank) и Fullerton Management Pte Ltd., согласно заявлению Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Комиссия сообщила, что предварительный лимит средств, привлеченных компанией, установлен на уровне 10 млрд юаней (около $1,57 млрд) в течение годичного испытательного периода, добавив, что это позволит скорректировать лимит для будущей работы после оценки в процессе реализации.

Регулятор ранее назначил четыре банка для экспериментального управления пенсионным капиталом, а именно: Промышленный и коммерческий банк Китая, Китайский строительный банк, Китайский торговый банк и Китайский банк Everbright.